Водолазы нашли тело пропавшего экс-главы района Петербурга Колошинского

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Чиновник исчез несколько дней назад во время рыбалки.

Тело бывшего главы петербургского района Красное Село Николая Колошинского обнаружили водолазы. Об этом сообщает портал 78.ru.

Указывается, что его тело нашли в ходе водолазных спусков утром 16 июня.

Николаю Колошинскому было 77 лет. Он 13 июня отправился на рыбалку, но вечером не вернулся домой. Как рассказала супруга чиновника, рыбалка была его отдушиной. Согласно одной из предварительных версий, которую озвучила она, Колошинский мог выпасть из лодки в воду, когда проплывал под низким мостом.

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