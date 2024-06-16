«Уже есть эскиз»: отец Жанны Фриске рассказал о новом памятнике певице

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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В этом году звезде могло исполниться 50 лет.

Пока семья известной певицы Жанны Фриске, скоропостижно скончавшейся в 2015 году от рака головного мозга, не планирует ставить исполнительнице новый памятник. Об этом сообщил отец знаменитости Владимир в беседе с NEWS.ru на музыкальной премии МУЗ-ТВ.

Сперва мужчина, по собственному признанию, собирается поправить свое здоровье, а уже после заниматься возведением мемориала.

«Уже есть эскиз, очень хороший, именно то, что мне хотелось», — признался Владимир Фриске.

По словам Владимира, его покойная дочь была спокойным человеком — она не любила ссоры и громкие скандалы. Звезда не приветствовала демонстративные разборки и не могла терпеть, когда люди друг друга обзывают или ругают.

«Она тишину любила. Добрый человек была, это правда», — вспомнил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работникам морга предлагали миллион, чтобы заснять умершую Жанну Фриске голой.