Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области назвали себя сторонниками ИГ*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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По предварительным данным, обвиняемые еще будучи на свободе собирались совершить теракт.

Захватившие в СИЗО двух сотрудников в Ростовской области называют себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, на свободе они собирались совершить теракт, но их задержали при подготовке преступления.

При этом пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний в Telegram-канале сообщила, что в связи с чрезвычайным происшествием в ростовском СИЗО в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Ведутся переговоры по их освобождению. На месте работают начальник регионального главка ФСИН, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

* — террористическая организация, запрещенная в России