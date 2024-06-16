Частенько выпивала? Полина Гагарина сделала шокирующее признание

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Певица заявила, что отказ от спиртного изменил ее жизнь к лучшему. А что было раньше?

Эстрадная певица Полина Гагарина призналась, что в прошлом году выпивала. Об этом она рассказала в интервью одному YouTube-шоу.

По словам певицы, она иногда могла позволить себе выпить по праздникам или на веселых мероприятиях. Но потом решила отказаться и от этого.

«А больше года назад подумала: а зачем это все вообще. И бросила. Я решила, что без всего этого лучше», — поделилась она.

Полина Гагарина в шутку связала свой отказ от спиртных напитков с победой своего подопечного Богдана Шувалова на музыкальном конкурсе, якобы именно после этого начались успехи и появились видимые результаты. Кроме того, на этом проекте она была признана лучшей наставницей спустя девять лет работы.

«А если без шуток — правда классно, когда ты в ясности», — подчеркнула певица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Полина Гагарина заявила, что 2024-й — это ее год.