В Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Ведутся переговоры по их освобождению.

Обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН в Telegram-канале.

«На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры», — добавили в сообщении.

Сейчас ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение в настоящее время работает штатно. При этом во ФСИН назвали контролируемой нынешнюю обстановку.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Ростовом загорелся автомобиль с начальником штаба воинской части. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».