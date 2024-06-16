Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Запад помогает деньгами Киеву, но это сказывается на стоимости вооружения.

Запад поставляет недостаточно оружия Украины, поэтому киевскому режиму приходиться закупать его на рынке. Однако там некоторое вооружение подорожало в шесть раз. Об этом сообщил основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо в беседе с The Sunday Times.

Пикузо отметил, что в первые месяцы конфликта примерно 60% вооружения поставил Запад для ВСУ, а остальную часть Киев закупил сам. На рынке доминируют посредники и спекулянты, которые и подняли цены на оружие. Они понимают безвыходность положения Украины и ее готовность купить за любые деньги. На рост повлияла и финансовая помощь Запада Украине на продолжение конфликта войскам РФ.

При нынешних ценах на вооружение Украине придется потратить сумму, которая в три-четыре раза превосходит оборонный бюджет Китая — порядка 200 миллиардов долларов.

Как отмечается в публикации, «Агентство оборонных закупок» «охотится» за оружием советских времен. В частности, Пикузо и его коллег особенно привлекают оставшиеся на складах боеприпасы, поскольку имеющиеся в наличии запасы быстро истощаются.

Причем продавцы пока не торопятся заключать с Киевом договоры, ведь ожидается дальнейший рост цен. Так, в начале российской СВО ракета для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» стоила 900 долларов, а сегодня ценник на нее составляет шесть тысяч долларов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем НАТО размещает военные базы для поставок оружия Киеву.