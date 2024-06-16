Певица Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артистка часто попадает в различные неловкие ситуации прямо во время выступлений.

Российская певица Anna Asti призналась, что на последнем своем выступлении выбила себе микрофоном два передних зуба. Об этом она рассказала NEWS.ru на вручении музыкальной премии.

«Из последнего на моих сольных концертах — сломала каблук, и мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях. Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — поделилась Anna Asti.

По ее словам, она часто влипает в странные истории прямо во время шоу. Например, на сцене она боится забыть хореографию, оступиться или упасть.

На церемонии Anna Asti смогла победить в трех номинациях — все они были основными. Певица также выступила на премии, в этот раз все прошло гладко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Ольга Бузова и Николай Басков устроили разборки во время музыкальной премии.