Фото: Reuters / Urs Flueeler

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Незалежная не добилась желаемого внимания даже на конференции по конфликту в стране. Чего же на самом деле жаждет Запад?

Проходящая в Швейцарии конференция по Украине не имеет отношения к вопросам достижения мира. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с ТАСС.

«Это не конференция по достижению мира на Украине. Эта конференция является судилищем над Россией, с этой целью она и собрана», — сказал он.

Участники используют этот саммит исключительно в целях сохранения своей гегемонии, влияния в мире. Они обеспокоены тем, что теряют ее, причем заботит это гораздо больше, чем сама Украина и ее народ.

Цеков также подчеркнул, что страны-участницы саммита в Швейцарии знают и обсуждают предложения президента России Владимира Путина, сделанные 14 июня в ходе встречи с руководством МИД РФ. Однако на конференции не примут никаких решений по данному поводу. Путин четко обозначил позицию России на этом этапе.

«При этом сказал: не захотите, значит, будут другие требования, еще более жесткие», — добавил сенатор.

Украинский саммит проходит в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции не было американского лидера Джо Байдена, от участия также отказались лидеры некоторых стран — в их числе Китай, Камбоджа и Бразилия. Политологи рассуждают о бессмысленности мероприятия, ссылаясь на отсутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирная конференция по Украине в Швейцарии провалилась.