Мать Анастасии Заворотнюк посещала церковь за несколько часов до смерти дочери

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Семья актрисы пыталась помочь ей победить болезнь всеми возможными способами.

Мать знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно ушедшей из жизни от страшного онкологического заболевания, всеми силами пыталась спасти любимую дочь — за несколько часов до ее смерти Валентина пришла молиться в церковь. Об этом стало известно в программе на одном из федеральных каналов.

В последние дни состояние 53-летней артистки резко ухудшилось. Актрисы не стало в ночь на 30 мая, однако знаменитость боролась до последнего. Помочь пыталась и ее мама Валентина — когда надежды совсем не осталось, женщина отправилась в храм, чтобы помолиться за здоровье дочки.

К несчастью, Анастасия умерла от опухоли головного мозга — у звезды сериала «Моя прекрасная няня» в 2019 году была обнаружена глиобластома. В 2023-м Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения, однако лекарства не оказали должного результата. Болезнь так и не отступила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чернышев приходит на могилу Заворотнюк каждые выходные.