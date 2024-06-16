«В метре от ребенка»: как муж Кати Лель приставал к другой, пока дочь была дома

Быший муж Кати Лель приставал к другой, пока их дочь была дома

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Пара развелась в 2023-м, однако певица и ее семья до сих пор вспоминают «похождения» бывшего.

Супруг знаменитой певицы Кати Лель бизнесмен Игорь Кузнецов приставал к другой девушке, пока в соседней комнате квартиры находилась его дочь Эмилия. Об этом предательстве рассказала мать звезды Людмила Чупринина в одном из шоу на федеральном канале.

Пара была вместе больше 15 лет, однако несмотря на длительные отношения, брак их все же распался. Виноват в этом, уверена Людмила, именно Игорь — мало того, что он злоупотреблял алкогольными напитками, так еще и изменял певице.

«Я очень хотела, чтобы семья была полной, чтобы они до конца дней своих были вместе. Но он выбрал этот путь», — поделилась Чупринина.

Последней каплей стал инцидент, когда мужчина начал приставать к девушке, работающей с Катей Лель. Дочка Эмилия прямо в этот момент находилась дома. Однако предпринимателя этот факт совсем не остановил.

«Да, в метре от ребенка. То есть даже мы могли быть дома. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна, для чего? Что за азарт такой?» — недоумевает сама исполнительница.

Рассказать об изменах, свидетелем которых стала Людмила Чупринина, мать артистки не могла. Она надеялась, что та сама все поймет — делать больно родной дочери и вмешиваться в ее отношения она не хотела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Катя Лель контролирует общение бывшего мужа с дочерью.