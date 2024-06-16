Медведчук: Рада не пойдет вразрез с линией Зеленского по предложениям Путина

Фото: Иван Николаев / ТАСС

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Депутаты Незалежной уже давно не представляют интересы украинцев.

Верховная рада не станет действовать вразрез с линией президента* Украины Владимира Зеленского по мирным предложениям лидера России Владимира Путина. Такое заявление сделал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Верховная рада Украины давно не представляет интересы украинцев. <…> Они полностью находятся под внешним управлением коллективного Запада и преступной своры нелегитимного Зеленского», — подчеркнул он.

Следовательно, продолжил Медведчук, каких-либо действий от Рады в интересах украинцев не приходится. Иначе и быть не могло, ведь сегодня в украинском парламенте восседают представители «остатков отморозков» Зеленского и «предателей интересов своих избирателей». Согласно результатам последних социологических исследований, рейтинг Рады упал до уровня «ниже плинтуса». Парламент нарушил Конституцию Украины, не назначив президентские выборы, а это указывает на его антинародную и преступную сущность.

На встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть украинских депутатов обсуждают предложения Путина.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.