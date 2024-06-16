«С таким диагнозом гибнут»: как распознать алкогольный панкреатит

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Как избежать развития этого опасного заболевания?

Злоупотребление алкоголем может привести к серьезным заболеваниям — панкреатиту и воспалению поджелудочной железы. Об этом сообщила волгоградскому изданию «Городские вести» врач-гастроэнтеролог Карина Тырина.

По словам специалиста, основными симптомами панкреатита являются нарастающая боль в области живота, которая не проходит даже после спазмолитиков, а также тошнота, рвота, повышенная температура и пожелтение белков глаз.

«Приступ может случиться один раз и не повторяться, или стать хроническим заболеванием. Согласно статистике, около 50% больных с таким диагнозом гибнут», — рассказала Карина Тырина.

Чаще всего болезнь появляется у тех, кто на протяжении многих лет ежедневно выпивает от 200 граммов спиртных напитков. Чтобы избежать появление панкреатита, необходимо отказаться от алкоголя, исключить из рациона жареную, жирную и острую пищу, а также соблюдать дробную диету и есть больше зелени и овощей.

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