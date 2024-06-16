Юный проказник: как принц Луи развеселил Кейт Миддлтон на торжественном параде

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Принцесса Уэльская впервые вышла в свет после обнаружения рака.

Знаменитая принцесса Уэльская Кейт Миддлтон недавно посетила ежегодное торжественное мероприятие — кавалерийский парад Trooping the Colour. Тысячи поклонников были невероятны рады увидеть королевскую особу, которая впервые вышла в свет после объявления об онкологическом заболевании.

Кажется, была счастлива и сама Кейт — на парад в честь правящего монарха семья приехала в полном составе, а главной «звездой» стал шестилетний принц Луи, не один раз рассмешивший свою маму. Об этом пишет журнал People.

Мальчик всегда славился своим игривым характером, однако на мероприятии словно превзошел самого себя и вновь покорил сердца публики. Сперва, во время поездки на карете, Луи мило скучал — юный сын Миддлтон активно зевал и по-детски не скрывал свое неудовольствие. После он шутливо стал махать прохожим.

Настроение принца улучшилось, когда процессия прибыла во дворец. Из окна вместе с родителями, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой меленький проказник наблюдал за шикарным парадом конной гвардии. Луи пританцовывал под музыку оркестра, а также шалил со шторками, которые немного мешали ему глядеть на происходящее.

Старшая сестра, судя по всему, была недовольна братом — девятилетняя Шарлотта старалась утихомирить мальчика. Однако тот не слушал, а когда пришло время появиться на балконе, и вовсе чуть ли не засыпал на ходу.

Затем начался парад авиации — Королевские ВВС сразу «взбодрили» принца, и тот стал оживленно переговариваться с мамой и папой, которые, казалось, совсем не злились на юного проказника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после известия о раке.