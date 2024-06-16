Москвичей предупредили о риске образования смерчей этим летом

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам синоптиков, это опасное явление сложно спрогнозировать.

Смерчи могут возникать при резкой смене теплогои холодного воздуха, а также при очень высоких температурах. В этой связи есть риск их появления в Москве. Об этом сообщил специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин в интервью газете «Вечерняя Москва». Он подчеркнул, что атмосферный вихрь трудно спрогнозировать.

«При резкой смене теплого и холодного воздуха могут возникать смерчи. Это достаточно опасное явление. Оно малопрогнозируемое, потому что возникает и становится заметным в течение нескольких минут. Смерч резко начинает нести разрушительную силу», — объяснил он.

Во многих районах России, в том числе на Дальнем Востоке, смерчи не наблюдались. Однако в 2023 году они были зафиксированы на юге Сибири. Этим же летом в европейской части России ожидаются высокие температуры, при которых могут возникнуть смерчи.

«В Москве они также могут быть, штормовой ветер со скоростью более 120 км/ч наблюдался в регионе в прошлом году», — подчеркнул Ильин.

При этом нужно понимать, продолжил синоптик, что ширина воздействия смерчей составляет до трех километров, после чего они перестают существовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на столицу Дагестана обрушился мощный ураган. Непогода привела к разрушениям и заторам на дорогах Махачкалы — залповый ливень буквально обездвижил город. В местном аэропорту образовалась настоящая пробка из самолетов, чьи вылеты были задержаны, даже крышка воздушной гавани не выдержала мощного циклона.

Шквалистый ветер и дождь накрыли Махачкалу на несколько часов. Однако прогнозы синоптиков не утешают: циклон по-прежнему над Дагестаном. В ближайшие дни могут быть ливни, град и усиление ветра.