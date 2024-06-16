При стрельбе в Мичигане пострадали не менее девяти человек
CNN: в американском Мичигане из-за стрельбы пострадали девять человек
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Одним из получивших ранение стал восьмилетний ребенок.
В городе Рочестер-Хиллс в штате Мичиган в США около девяти человек пострадали при стрельбе. Среди них - восьмилетний ребенок. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Окленд Майкла Бушара.
Инцидент произошел в зоне отдыха в городе, который расположен примерно в 27 милях к северу от Детройта.
На месте происшествия был обнаружен пистолет и три пустых магазина. По предварительной информации, злоумышленник подъехал к зоне отдыха на машине, совершил около 28 выстрелов и скрылся.
Бушар считает, что инцидент мог носить «случайный характер». Точное количество пострадавших до сих пор устанавляется. По словам властей, в больницу могло быть доставлено десять человек с «различными видами травм».
Телеканал отметил, что подозреваемый был задержан недалеко от места преступления.
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