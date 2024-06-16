Татьяна Буланова назвала причину краха двух предыдущих браков

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Певица замужем в третий раз. Очередной свадьбы она не хотела — молодой избранник настоял.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова высказалась о своих неудачах в личной жизни, в частности, о двух распавшихся браках. Сейчас она снова счастливая жена, третьим официальным избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, он на 19 лет моложе звезды. К штампу она относится уже не строго, а на свадьбе настоял сам предприниматель, хотел настоящего торжества. Теперь Булановой остается только надеяться, что этот союз станет «окончательным».

Артистка спокойно относится к штампу в паспорте, возлюбленного она не торопила, но все же считает его необходимой частью совместной жизни. Считает, что если поиск партнера окончен, и спутник выбран, необходимо подтвердить свои чувства документом. На Руднева артистка, по собственным словам, не давила и даже не делала намеков. Это она считает унизительным для женщины. Венчание в церкви — тоже необходимо, даже более, чем печать в паспорте.

«Если ты не венчанный, то всегда можно развестись. Вот если бы у меня какой-то из предыдущих браков был венчанный, то я бы, конечно, не развелась никогда, потому что перед Богом дала клятву. Гражданский брак — это тот, что зарегистрирован в записи актов гражданского брака, а венчанный — это действительно настоящий, но их у меня не было», — поделилась Буланова.

Как отметила исполнительница, отношения с мужем не изменились после вступления в брак. А если и произошли перемены, то только в лучшую сторону. Однако бумага не в силах спасти отношения, так как семью строят люди.

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