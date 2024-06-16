Дежавю для Вашингтона: российские корабли прибыли на Кубу

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Особенно американцев задел проход флагмана Северного флота всего в 60-ти километрах от столицы США.

Флагман Северного флота, фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка Казань пришвартовались в Гаване, плюс два судна сопровождения. Кубинцы устроили торжественный прием — салют из пушек старого форта, флаги, цветы. «Patria o muerte!» (Родина или смерть — Прим.ред.) — девиз Фиделя Кастро до сих пор в сердцах жителей острова Свободы.

Конечно, так быстро послать помощь борцам с американскими капиталистами мы бы не смогли. Три корабля и подводная лодка отправились из Североморска еще 17 мая. За месяц на просторах Атлантического океана успели провести учения, моделировали пуски ракет. А их там на выбор: и «Калибры», и «Ониксы», и гиперзвуковые «Цирконы». Не пускали, моделировали.

Американцев больше всего зацепило, что наши корабли в Гавану зашли не по прямой, а даже сделав небольшой крюк, пройдя в 30 милях, то есть менее чем в 60-ти километрах от американской территории. Да и до Вашингтона не так далеко, и Нью-Йорка. Особенно на гиперзвуке…

Конечно, за нашими следят американские и канадские, и даже французские корабли, сразу шесть, и самолеты. И конечно, все это напомнило американцам события 1962 года, когда тоже наши вот так зашли на Кубу, привезли сельхозтехнику, а потом раз, и у Фиделя современное ПВО и ядерные ракеты. Дежавю вызывает даже имя — «Адмирал Горшков», фрегат назван в честь главкома ВМФ СССР в те годы.

В общем Москва серьезно напрягла Вашингтон. Тем более две недели назад только китайская армия закончила свои манёвры с другого бока.

Не понимаю, что паникуют в США. Мы годами живём в подобной обстановке. Едва закончив сухопутные учения на 90 тысяч человек, натовцы прямо сейчас в Балтийском море тренируются. И ничего. Мы лишь напомнили, что Атлантика общая, а Земля круглая.

Именно благодаря таким напоминаниям мир и становится многополярным, иначе бы его окончательно поглотила «звездно-полосатая» волна. Но мы не даем.

На этой неделе продолжились учения с нестратегическим ядерным оружием. Если на первом этапе Минобороны показало, как загружают такие спецбоеприпасы, то на втором этапе подразделения выезжали в район развертывания и отработали взаимодействие во время применения. На море, на суше и в воздухе. И мы, и союзники белорусы.

Символично, что и заход кораблей на Кубу, и учения с тактическим ядерным оружием состоялись в один день — 12 июня, в День России.