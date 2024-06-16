Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

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По данным американских журналистов, политик прилетела в Швейцарию «всего на несколько часов».

Вице-президент США Камала Харрис покинула конференцию по Украине, которая проходит в Швейцарии, до ее официального окончания. Журналистка Акайла Гарднер написала в соцсети Х, что она уже вылетела в Вашингтон. А еще якобы отвечала на вопросы о мероприятии весьма позитивно: «Это было хорошо, очень хорошо». Информацию Гарднер подтвердила фотографией Харрис, поднимающийся на борт самолета.

Представители американской газеты New York Post сообщили в своем материале, что вице-президент прилетала в Швейцарию «всего на несколько часов». Отмечалось, что она планировала завершить визит сразу после ужина лидеров в субботу вечером. На саммите Харрис теперь заменит президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украинский саммит проходит в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции не было американского лидера Джо Байдена, от участия также отказались лидеры некоторых стран — в их числе Китай, Камбоджа и Бразилия. Политологи рассуждают о бессмысленности мероприятия, ссылаясь на отсутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Москва и Киев в последний раз встречались для обсуждения конфликта в Стамбуле 29 марта 2022-го. Переговоры продлились около трех часов, вскоре после них Украина отказалась от дальнейших встреч на официальном уровне. Позже президент Владимир Зеленский законодательно запретил все контакты с Кремлем и российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал об увеличении плана по мобилизации на Украине.