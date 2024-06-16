Асмус высмеяла новый брак Харламова: «Зарабатывает на следующий раздел имущества»

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Через четыре года после развода и миллион шуток из серии «никогда больше» комик снова женился на актрисе.

Актриса Кристина Асмус не в силах сдерживать сарказм относительно нового брака бывшего мужа — юмориста Гарика Харламова. Четыре года назад звезды развелись, они воспитывают общую дочь Анастасию, которая на днях отметила окончание четвертого класса. Комик не пришел на праздник, чем спровоцировал очередной едкий комментарий.

Много Харламов раз шутил о прошлых отношениях и утрате половины дома. В одном из шоу он в унизительной форме заявил, что едва ли не разорился из-за Асмус. Артистка в ответ возмущалась и настаивала, что не получила ни копейки, да еще и лишилась имущества. А еще не может съехать из общего особняка из-за угроз бывшего. Теперь Гарик снова женат, его избранница — актриса Катерина Ковальчук.

Супругу Харламова часто сравнивают с Асмус из-за внешнего сходства. А его третью женитьбу уже не воспринимают как нечто серьезное. Видимо, Кристина тоже сомневается в новых отношениях своего экс. Когда подписчик спросил ее, почему комика нет на выпускном дочери, она огорошила едкой шуткой.

«Зарабатывает на следующий раздел имущества», — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что сейчас происходит в личной жизни Кристины Асмус. Почему она рассталась с коллегой по театру Романом Евдокимовым? Или это он бросил актрису ради любовницы?