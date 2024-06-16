Дочь Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова предсказала дату рождения младшей сестры

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звездная пара сумела дважды утаить от прессы грядущее пополнение.

Певица Юлия Ковальчук рассказала, как ее старшая дочь Амелия предсказала день рождения младшей Алисии. Артистка и ее муж Алексей Чумаков, как известно, тщательно оберегают детей от внимания прессы, они сумели дважды скрыть беременность Юлии. Вторую дочь она родила в прошлом году, Амелии к тому моменту было уже пять лет. В интервью коллеге Наталье Подольской звезда разоткровенничалась и поделилась семейными секретами.

По словам исполнительницы, удивительное произошло, когда она была на десятом месяце беременности. В этот период спать уже было тяжело, каждую ночь она просыпалась, и однажды, едва рассвело, пришла к Амелии в комнату. От маминых прикосновений девочка пробудилась.

«Она просыпается и говорит: „Мамочка, ну когда ты уже родишь?“ Я говорю: „Доченька, ну когда я уже рожу?“ Она такая сидела, сидела и говорит: „Послезавтра!“ А это раньше, чем я планировала. „Да, да! Ты родишь послезавтра“. Ну здорово, давай посмотрим. Послезавтра я поехала рожать», — вспоминала Ковальчук.

По словам певицы, акушеры в больнице позже рассказали ей, что первые дети очень часто предсказывают дату вторых родов. И якобы это подтвержденные статистикой данные. А еще артистка хотела, чтобы Амелия появилась на свет 12 числа, как папа — так и произошло.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алексей Чумаков поделился отцовскими переживаниями относительного будущего дочерей.