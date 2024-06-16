Названы шесть важных для здоровья поводов выпить рассола

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Оказывается, отрезвляющий эффект от жидкости из-под солений не гарантирован. Зато приносит пользу при некоторых недугах.

Рассол принято считать средством от похмелья, но у него есть и другие преимущества. Он помогает поддерживать форму спортсменам и полезен диабетикам. Об этих и других его заслугах сообщает портал Medicine Net со ссылкой на данные исследователей.

Эксперты назвали шесть веских поводов начать пить жидкость из-под солений. В частности, она богата электролитами, необходимыми для гидратации организма и работы мышц. Исключается обезвоживание и, как следствие, снимаются мышечные спазмы. Так что напиток может заменить специальные смеси для спортсменов. А еще он защищает от чрезмерной потливости.

Рассол насыщен калием и натрием, поэтому функция увлажнения организма выполняется лучше, чем с помощью простой воды, а эффект длится дольше. Кроме того, витамины и антиоксиданты в составе напитка укрепляют иммунитет. Концентрированный «коктейль» также облегчает изжогу.

Желающим похудеть исследователи советуют рассол ежедневно, вес снижается благодаря уксусу в составе. Этот же ингредиент позволяет регулировать уровень сахара в крови. Пить стоит немного перед едой. Это большая помощь для людей, страдающих диабетом второго типа. Однако с соленьями нужно быть осторожнее, так как в них много соли и сахара.

Если вам не нравится вкус рассола, его можно разбавить водой, добавить немного меда или лимона. И не забудьте проконсультироваться с врачом, прежде чем назначать себе этот напиток на каждый день. Возможна индивидуальная непереносимость.

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