За первые три дня Игр БРИКС сборная России завоевала 160 медалей
За первые три дня Игр БРИКС сборная России завоевала 160 медалей
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Только за субботу, 15 июля, спортсмены принесли Москве 38 золотых наград.
Сборная России завоевала 78 золотых и 52 серебряные медали — всего 160 — в первые три дня проведения Игр БРИКС в Казани. Из них только в субботу, 15 июля, спортсмены принесли Москве 28 золотых медалей. Об этом сообщается на официальном сайте Игр.
Второе место по количеству призовых мест заняли представители команды Белоруссии. У них 13 золотых, 26 серебряных и 30 бронзовых наград. За ними в турнирной таблице следует команда из Китая — ее спортсмены завоевала 11 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.
Игры стран БРИКС проходят в столице Татарстана с 12 июля, заключительный день соревнований — 23 июня. Атлеты состязаются в 27 видах спорта, часть из них состоится в Казани, а другая в Москве. Разыгрывается 387 комплектов медалей.
Олимпийский чемпион Илья Захаров, прыгун в воду и посол Игр, выступил на их открытии в Казани. В своей речи он назвал состязания глотком воздуха для российских атлетов. Спортсмен отметил, что обстановка сегодня напоминает то, что происходило на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
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