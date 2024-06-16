За первые три дня Игр БРИКС сборная России завоевала 160 медалей

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Только за субботу, 15 июля, спортсмены принесли Москве 38 золотых наград.

Сборная России завоевала 78 золотых и 52 серебряные медали — всего 160 — в первые три дня проведения Игр БРИКС в Казани. Из них только в субботу, 15 июля, спортсмены принесли Москве 28 золотых медалей. Об этом сообщается на официальном сайте Игр.

Второе место по количеству призовых мест заняли представители команды Белоруссии. У них 13 золотых, 26 серебряных и 30 бронзовых наград. За ними в турнирной таблице следует команда из Китая — ее спортсмены завоевала 11 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Игры стран БРИКС проходят в столице Татарстана с 12 июля, заключительный день соревнований — 23 июня. Атлеты состязаются в 27 видах спорта, часть из них состоится в Казани, а другая в Москве. Разыгрывается 387 комплектов медалей.

Олимпийский чемпион Илья Захаров, прыгун в воду и посол Игр, выступил на их открытии в Казани. В своей речи он назвал состязания глотком воздуха для российских атлетов. Спортсмен отметил, что обстановка сегодня напоминает то, что происходило на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

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