Квадробинг и фурри: почему подростки хотят быть похожи на кошек

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Безобидное на первый взгляд увлечение копировать повадки животных может обернуться не только психологической травмой и нести реальный риск для жизни и здоровья.

В Красноярске, городе-миллионнике, ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Теперь по городу должны ходить патрули из экологов и полицейских, последним разрешено применять табельное оружие на поражение.

С начала июня в городе и его окрестностях участились случаи выхода хищников к жилым домам. На прошлой неделе зверь сломал забор и ворвался на территорию академии биатлона, а это крупный детский спортивный центр. Специалисты уверяют — медведей развелось слишком много, в три раза, примерно, больше, чем может прокормить лес. И каждый год квоты на отстрел в регионе увеличивают.

Но проблема в том, что на медведя мало кто хочет охотиться. Это долго, дорого и опасно. Меняется в обществе отношение к охоте. Особенно среди молодежи. Дети и подростки рассматривают это как убийство животных, а не промысел.

Зеленая повестка настолько сильно вошла в умы, что некоторые школьники сами воображают себя всякими пушистыми созданиями и копируют их повадки. Смотрится мягко говоря, странно. Да, здесь безусловно присутствует конфликт поколений, отцы не понимают своих детей, и так было и будет всегда.

Взять тех же фанатов популярных исполнителей, которые готовы на настоящие безумства ради своих кумиров. И в начале 90-х родители точно также с недоумением смотрели на выходки подростков, охотившихся за автографом или фото исполнителей новой волны, которые и выглядели не так как звезды советской эстрады. Яркими воспоминаниями в эксклюзивном интервью поделились с «Известиями» «Иванушки». Коллектив готовится отметить свое 30-тилетие.

«У нас были гастроли в Нижнем Новгороде, я устал и не выспался в поезде и попросил принести завтрак в номер. И подходит девочка — причем потом выяснилось, что она взяла униформу этого отеля у своей сестры, которая там работает — и приносит мне завтрак. Я ей расписался, сфотографировался с ней, она переоделась и быстро уехала домой», — вспоминает вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.

«Я с ней расписался, ты сказал? Ты сказал «я с ней расписался!» — шутит тут же над ним коллега Кирилл Туриченко.

«Я оставил ей подпись на фотографии», — засмущался Андреев.

«Ну, вот поезда — это было прикольно, когда девчонки без билетов запрыгивали в тамбур и на каждой станции бегали от полиции, чтобы остаться и доехать до другого города. Такое, конечно же, было. Это даже прикольно — выходишь в тамбур покурить, когда мы курили, а там стоят три девчонки и прямо визжат: «А можно автограф! Давайте сфотографируемся! Давайте обнимемся! А можно к вам в купе? Мы пирожки купили у бабушки на переезде!» — делится другими историями Андрей Григорьев-Апполонов.

Сейчас этим фанаткам уже прилично за сорок, и вряд ли они так себя ведут. Так что может и увлечение «звериными повадками» современная молодежь перерастет.

И вроде милая детская забава, ну разве что руки испачкают, но вот фото и видео, выложенные в интернете с таких прогулок, почему-то часто рассматривают с нездоровым интересом отнюдь не дети. В чем там опасность разобрался Сергей Хайдаров.

Маска, лапы и нечеловеческое поведение. Квадроберы из кожи вон лезут, копируя кошек и других животных. Скачут на четвереньках ради лайков, в сети выкладывают опасные и порой пугающие трюки. Мяукая, лая и шипя на всех вокруг, выходят на городские улицы и в парки.

Этот, как и многие другие, мягко говоря, спорные современные тренды, родом с Запада. Таких историй там десятки тысяч и всем все нравится. Вот человека-собаку показывают на британском телевидении.

Зараза пробралась и в Азию, люди сидят часами на жердочке изображая птиц. А еще ходят в лоток и живут в клетке, как американка по имени Мяу, которая почему-то решила перейти на собачий образ жизни.

«Да, действительно многие подобные течения зарождались в Америке. И их всячески поддерживают, даже сейчас Байден старается поддерживать весь этот кошмар. Им плевать на мораль и этику, главное самовыражение. Деструктивные для детей субкультуры и сообщества распространяются на Европу, Россию и Азию», — сообщает доктор медицинских наук, психиатр, психотерапевт Вильфред Фриц Мейснер.

Те, кто от темы кошачьх масок и перчаток с лапками далек, часто путают квадроберов и фурри, хотя это абсолютно разные субкультуры.

Фурри ведут себя как люди и при этом очень тщательно подбирают свои образы, которые роднят их с животными. Ну а квадроберы наоборот, при выборе костюма не столь притязательны, зато ведут себя точь-в-точь как братья наши меньшие.

Квадробинг — одно из ответвлений субкультуры фурри, которое родилось благодаря жанру Хентай, японской анимэ-эротики.

Мы попали на одну из сходок квадроберов в Санкт-Петербурге, сюда пришли больше десятка подростков. Предводитель этих кошек назывет себя Хиро. Уверяет, что никого не царапают и не кусают, а вот на прохожих нападают провокаторы.

«Это не фурри и не квадроберы. Это люди, которые портят хорошую репутацию фандому. Не знаю зачем, просто портят», — уверяет квадробер Хиро.

«Начинает кусаться, вести себя как-то не по-человечески, так скажем, нападать на других людей, вот если мы говорим про такой вид общения и использование вот этого квадробинга, тогда это естественно негативным форматом влияет на социализацию, общение с другими людьми, детьми», — сообщает детский психолог-педагог и сказкотерапевт Дугинцова Дарья Дмитриевна.

И даже со стороны безобидное занятие превращается в зверское поведение, когда люди маниакально хотят стать кошками, едят то же самое что и хвостатые, вместо тарелок — миски, вместо привычной еды — кошачий корм. Его на видео прямо на уличной скамейке поглощает девушка квадробер.

В Интернете сотни чатов и групп, связанных с квадробикой. Многие закрыты, что внутри — можно только догадываться, лишь некоторые эпизоды переписок нам показывает юрист Георгий Солдатов. По его словам, работают чаты фурри и квадроберов по принципу сайтов знакомств, там люди разных возрастов и сексуальных ориентаций ищут себе единомышленников.

«Сервис сексуальных знакомств, но прямо это не указано формально, но если туда зайти, то да, безусловно, это место, где знакомятся и дети, и люди старшего возраста, в том числе с детьми для поиска каких-либо сексуальных отношений», — заявил юрист Георгий Солдатов.

«Под видом квадроберов либо под видом фурри могут быть взрослые люди, злоумышленники, педофилы. И когда ты в маске непонятно кто ты. Это очень хорошая возможность скрыть свою личность. А родители расслаблены, потому что они думают, что все замечательно, все такие белые и пушистые», — предупредила уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.

К тому же, многие родители даже не догадываются, что с их детьми под видом такого же квадробера, может общаться мошенник.

«Они могут снимать не только на улице, они могут снимать дома, они могут снимать по какому-то заданию, например. И в дальнейшем с помощью этих видео можно будет узнать какие-то нюансы о жизни ребенка и семьи», — сообщил руководитель компании по кибербезопасности, эксперт по защите персональных данных Александр Ильин.

Насколько опасно для детского сознания движение квадроберов и фурри, на осенней сессии Госдумы будут обсуждать депутаты. Они уже призвали правоохранителей приглядеться к подросткам-кошкам, бегающим на четвереньках.

«У нас нет уверенности что беда здесь не случится. Когда взрослые люди приглашают ребят, объединяют и заставляют их делать что-то, что не совсем нормально — вот здесь должна быть дана их действиям экспертная оценка», — заявила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Буцкая.

Конечно, квадробинг полностью запрещать не станут. К тому же пока неясно, приживется ли эта субкультура в России, но на подходе уже новая тенденция родом с Запада: подростки-альт. Их выделяет яркая внешность, психология страдания и грубое отношение ко всем, включая родных. Если это следующий тренд, то родителям подростков стоит приготовиться — предупреждают психологи.