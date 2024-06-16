Мегакомпенсация: что делать пострадавшим от ливня в Москве автомобилистам

Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru

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В отдельных районах столицы небеса обрушили по пять-восемь ведер дождя на квадратный метр менее чем за час. Машины и автобусу залило по крышу.

Климат скачет и погода может измениться буквально в считанные минуты, как например, произошло в Дагестане, где настоящий Ураган налетел на Каспийское побережье. Ветром и волнами отдыхающих отнесло от берега. Спасатели и сотрудники ППС сумели вовремя вытащить из воды 14 человек.

К Севастополю гроза пришла сразу после празднования дня города. Без электроэнергии оказались курортные пригородные зоны, а также исторический центр города.

Центральная часть России на неделе превратилась в настоящие тропики — было очень жарко и очень влажно. Мощный атлантический циклон медленно прошествовал по Европейской равнине обильно поливая молодую июньскую зелень.

Сейчас гигантская туча сдвинулась в Поволжье, вначале следующей недели перевалит за Уральский хребет. За три дня в Брянской, Смоленской, Калужской, Московской, Тверской, Ярославской областях выпало от половины до месячной нормы осадков.

13 июня так и вовсе синоптики зафиксировали суперливень в столице. Причем проявился он очень неравномерно,

взять для примера карту Москвы, если на Юго-Востоке мегаполиса выпало 12 миллиметров осадков, то на юго-западе уже больше 50-ти, а на северо-западе и более 80 миллиметров.

То есть в отдельных районах Москвы небеса обрушили по пять-восемь ведер дождя на квадратный метр менее чем за час.

Ущерб еще предстоит подсчитать, но можно ли получить компенсацию за пострадавшее имущество? В проблему буквально погрузился Леонид Клименчук.

Утопающий автобус, пловцы-водители и даже курьеры кролем добираются до цели. Это не кадры из фильма-катастрофы, а видео от москвичей во время мегаливня. Столица за считаные минуты погрузилась под воду.

Вода везде: на улицах, в многоквартирных домах, на подземных паркингах. Машины тонут, от бюджетных авто до люксовых. Мы зашли на одну из затопленных стоянок. И тут сразу видно, как машины затопило по колеса, но рядом нижний уровень паркинга, и там машины буквально плавают.

Из-за воды сотни машин могли получить гидроудар двигателя, когда при попадании воды, основные части мотора выходят из строя. Гидроудар называют кошмаром каждого водителя, ремонт обойдется в сотни тысяч.

«Это капитальный ремонт: разбирается все, достается каждый поршень, коленвал, шатун, все вкладыши, полностью разбирается до последнего винтика. Самый простой корейский мотор тысяч от двухста. Если марка „премиум“, то, соответственно, дороже гораздо. И так может до 500-600 тысяч доходить», — утверждает владелец автомастерской Кирилл Чернов.

Мегаливень застал жильцов врасплох в середине дня. Несмотря на аварийные системы блокировки, напор был такой, что ворота в паркинг буквально смыло, автомобили было не спасти.

«Нам повезло, что мы были дома. И пока мы созванивались с соседями, спускались вниз, уже затопило первый уровень, с которого я успела выехать. Здесь уже люди по грудь, наверное, ходили в воде», — утверждает пострадавшая Анастасия Пашкова.

Жильцов этого дома топит практически в любой мало-мальски сильный дождь, а весной еще и из-за паводков, но в порче имущества люди винят не стихию, а застройщика.

«Какой это… 1996 год, какой-то такой. Клязьминскую, еще этого ЖК не было, она точно также плавала. И тогда во время строительства их топило точно также, но, продавая квартиры и машиноместа, об этом никто никому не сообщал», — уверяет пострадавшая Анастасия Пашкова.

У хозяев квартир и машин выход один — подавать в суд на застройщика или управляющую компанию. Шансы на победу есть, говорят эксперты рынка. Сегодня нередко строят дома, экономя на всем.

«Когда мы приходим покупать квартиру к застройщику, нам показывают красивый-красивый рендер, а по факту получаем, что получаем. Когда застройщик обещает импортные отделочные материалы, а по факту покупатель получает очень бюджетные аналоги», — заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

После затопления жильцам нужно обращаться в страховую компанию, та проведет собственную экспертизу. Если застройщик или управляющая компания сэкономили на каком-то этапе и паркинги затопило, то дело пойдет в суд.

«Если же имущество застраховано не было, то человеку самостоятельно стоит привлекать экспертов, но делать это через суд. После подачи искового заявления, человеку необходимо заявить о том, что он настаивает на проведении судебной экспертизы для того, чтобы был подтвержден ущерб и нарушение конструктива того имущества, которое было повреждено», — сообщает юрист Елена Рудакова.

Если одним москвичам было не выехать из дома, то другим мегаливень отрезал выезды из города, сразу на нескольких шоссе образовались огромные пробки.

К вечеру мегаливень добрался и до Подмосковья.

«В данном случае мы сталкиваемся с явлениями глобальных изменений климата, и поэтому совершенно уверен в том, что в ближайшие годы повторяемость подобного рода сильных ливней будет только возрастать», — сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

То есть мегаливень — только начало бедствий. Это лето может стать самым мокрым в истории, считают синоптики. Так в Москву сильные дожди вернутся уже на следующей неделе.

В Казани прогнозируют в три раза больше осадков, чем в 2023 году. На Урале дождей будет в два раза больше, и лишь в трех регионах России природа впадет в другую крайность — засуха ждет Иркутскую область, Бурятию и Дальний Восток.