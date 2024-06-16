Новое биологическое оружие: европейские пчелы объявили войну русским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Породы Старого Света, пока выигрывают, буквально заполоняют леса Предуралья, что создает серьезную угрозу сельскому хозяйству страны.

Фермеры нескольких регионов встревожены: после зимовки погибло примерно 50% пчелиных семей на пасеках. И дело тут не в том, что у нас будет дефицит меда. Главная функция пчел — опыление. Исчезают они, снижаются урожаи. А это уже вопрос продовольственного суверенитета страны. Роман Ишмухаметов узнал все в деталях.

Первый душистый мед из ягеля, чабреца и клевера. Сезон только начинается, пчелы должны набираться сил.

«У нас тут своя темная лесная, средне-русская, башкирская популяция», — рассказывает председатель башкортостанского отделения союза пчеловодов РФ Алексей Самойлов.

И этой уникальной популяции сейчас угрожают из-за рубежа: южно-европейские пчелы объявили русским буквально войну. Породы Старого Света, пока выигрывают, буквально заполоняют леса Предуралья. Местные пасечники останавливают на дорогах грузовики, которые завозят без документов сотни тысяч особей. Далекие от пчеловодства дельцы так зарабатывают деньги: они продают насекомых дешевле тем, кто только собирается заняться пчеловодством, и ничего в этом, по сути, не понимает.

Активисты отдали этих пчёл на экспертизу. Исследования показали — это настоящее биологическое оружие, пчелы заражены.

«Это вирус мешотчатого расплода, который поражает расплод у пчел. То есть личинки погибают, не доходя до взрослой стадии и умирают в ячейках вот этих, они просто не выходят», — сообщила заведующая лабораторией биохимии адаптивности насекомых УФИЦ РАН, доктор биологических наук Елена Салтыкова.

Кроме вируса, опаснейший грибок-убийца уже для взрослых насекомых. Его хорошо видно под микроскопом. Как объяснили нам ученые, вот эта зеленая структура, которая напоминает зернышко риса, на самом деле смертельно опасное пчелиное заболевание.

Учитывая скученность пчел в улье, а только в одном, как правило, находится минимум десять тысяч, все они уже мертвы. Ведь способ заражения такой же, как и у людей: близкий контакт. Но это полбеды. Южные пчелы просто размывают генетический код местной популяции, которой удалось выжить.

«Южные породы пчел при гиюридизации, то есть скрещивании вот эта наша пчела теряет способность, теряет способность выживать в суровых условиях суровой уральской зимы», — сообщает руководитель уфимского федерального исследовательского центра российской академии наук, доктор биологических наук Мартыненко Василий Борисович.

Башкирские пчелы, как говорят ученые, монофлернные, так исторически сложилось за тысячелетия, что они собирают нектар только с липовых деревьев, в отличие от других пород, которые приносят его с разных растений.

Половина всех липовых деревьев планеты растет у нас в Предуралье, поэтому так и ценен во всем мире мед из этих мест, липовый нектар в нем не липа. В конце июня начнется цветение деревьев, а значит — самая горячая для пчел пора. Пасечник уже в третьем поколении Амир Ахмедзянов очень внимательно следит за сотней своих ульев, оберегает местную породу.

«Но в день она может при хорошем, так скажем, взятке более 20 килограммов приносить, семья с одного улья. Вот период цветения получается липы от 10 до 14 дней, в зависимости от местности», — председатель общества пчеловодов иглинского района РБ Амир Ахмедзянов.

По итогам прошлого года в России произвели 57 тысяч тонн меда, почти по полкило на каждого жителя. На экспорт ушло полторы тысячи тонн: наш мед охотно покупают в Китае, Словакии, Сербии, и даже в Америке. Но ведь пчелы — это не только мед.

80% всех цветковых растений в мире опыляются насекомыми, и почти 90% из них именно медоносными пчелами. Они — важнейшая часть экосистемы.

Урожайность после опыления пчелами без всяких удобрений, в среднем, повышается сразу на четверть. Если бы не пчелы, об арбузах и дынях можно было бы просто забыть, а гречиха с подсолнухами была бы в жутком дефиците.

«Они делают так, чтобы опылять растения. После опыления растения производят плоды, и, соответственно, в дальнейшем существуют. То есть популяция растений зависит от популяции пчел, а соответственно, популяцией ими растений питаются животные, другие, в том числе и сельскохозяйственные животные», — сообщает биолог Ольга Завгородняя.

И вот всей этой системе сейчас грозит именно европейский чужой. Проблема в том, что, уничтожив местную популяцию, он вымрет сам, так как не приспособлен к климату. А после не будет ничего.

Великий Эйнштейн давал всему человечеству всего четыре года жизни после большого пчелиного вымирания, так что в этом большом противостоянии маленьких насекомых на русской земле решаются вполне себе глобальные вопросы.