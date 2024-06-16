В России запускают новую систему грантов для развития науки

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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В рамках одного из так называемых «мегапроектов» в подмосковной Дубне начал работу ускорительных комплекс NICA.

В подмосковной Дубне президент дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA. Это коллайдер, похожий на тот, что работает в швейцарском ЦЕРНе, только не такой большой и не адронный.

Его задача не производить на свет новые частицы, а исследовать кварк-глюонную плазму. Особую материю, схожую с той, что была в момент зарождения Вселенной. Проще говоря, это как машина времени, которая в мгновение «отматывает» историю человечества на миллиарды лет назад.

Комплекс NICA один из так называемых «мегапроектов» научных комплексов, которые стоят очень дорого и на которых проводят очень сложные фундаментальные исследования, которые уже затем переводят в практическую плоскость, например, в медицине, или металлургии.

«Весь наш научный, технологический, образовательный, производственный потенциал — в полном смысле слова — нужно собрать в единый кулак. Распыление сил, средств здесь недопустимо. И в связи с этим вызывает вопросы ситуация, когда одной научной тематикой — причем с разной степенью успешности — занимаются десятки организаций, а другие, не менее важные для страны, направления остаются, что называется, неприкрытыми», — подчеркнул Владимир Путин.

Это не так заметно, как на уровне экономики или культуры, но санкции против России вводятся и на научном поприще.

Тот же ЦЕРН с этого года прекращает сотрудничество с российскими учёными, а это, примерно, пять сотен специалистов узкопрофильных.

Найти работу дома и привлечь иностранных специалистов должна помочь программа мега-грантов, когда много денег выделяется под конкретного ученого или конкретное направление для исследований. Решено ее расширить, так, чтобы один мегагрант был не 30, а 100 миллионов рублей, и не на три года, а на пять, чтобы можно было спокойно планировать научную работу. Тем более, что в России есть по-настоящему сильные школы, которые не просто на уровне других научных школ, но и значительно опережают, например, в ядерной физике.

Не случайно, лауреатами Госпремии по науке в этом году стали три физика-ядерщика, чьи имена знают во всём мире. Евгений Адамов, Владимир Асмолов и Михаил Ковальчук. За цикл работ, которые легли в основу стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики страны, когда фактически не остаётся никаких отходов от АЭС.

«Мы берем в природе природное радиоактивное сырье, как бы будущее топливо, пропускаем его через эту систему и обратно возвращаем в природу ту же активность, которую взяли. То есть система природоподобной энергетики абсолютно вписана в органический баланс природы. Дело заключается в том, что фактически заложены принципиально новые основы „зеленой“ атомной энергетики замкнутого цикла», — сказал на награждении президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ковальчук сообщил о важном шаге в новой энергосистеме.