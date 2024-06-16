Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Жители США все чаще выходят на митинги, заявляя, что результаты президентской гонки могут быть сфальсифицированы демократами, чтобы удержать власть.

Республиканцы парни прямолинейные. Один из самых ярких членов Конгресса сенатор Линси Грэм, включенный с список террористов и экстремистов у нас. Вон он умеет четко излагать мысли.

«На Украине природных запасов на 10-12 триллионов», — говорит он. — «Пусть лучше они достанутся нам, чем России и Китаю».

Эту ценность понимают и республиканцы, и демократы, просто осваивают разными методами и под разными лозунгами. Одним из первооткрывателей запасов Незалежной стал, как мы помним, сын тогда вице-президента Джо Байдена Хантер.

После госпереворота 2014 года он был назначен в совет директоров газодобывающей компании Burisma и пять лет там числился, получив примерно семь миллионов долларов. Но шальные деньги не пошли в прок. Пустил на наркотики и продажных женщин, и вот теперь расплачивается.

На этой неделе его признали виновным в лжесвидетельствовании и незаконном приобретении оружия во время наркотических загулов. При этом вылезли такие подробности отношений внутри семьи Байден, что это может поставить крест на попытках его отца переизбраться. Николай Мастеров выбрал самое пикантное.

День после вердикта, возвращение блудного, а теперь и виновного сына, Байдены мрачно обнимаются. Хантер стал первым в истории США президентским отпрыском-уголовником.

Громкий процесс вывернул перед всей Америкой бездонную корзину грязного президентского белья, доказательством стали тысячи видео и документов из уже знаменитого ноутбука Хантера Байдена: только многочисленные оргии с проститутками и килограммы кокаина.

Ключевой свидетель по делу — переходящая от брата к брату невестка президента США Хэлли, вдова старшего сына Джо Байдена Бо, после смерти мужа крутила роман и сожительствовала с его младшим братом Хантером, вместе они употребляли наркотики и встречались с дилерами.

В начале процесса Джо Байден заявил, что гордится сыном. Теперь на публике более сдержан, лишь односложно обещает не миловать, хотя имеет право.

Приговор суд вынесет через четыре месяца, как раз перед выборами. Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы. Но, скорее всего, президентский сын отделается условным сроком по этому делу, а есть еще разбирательство посерьезней.

«Эти суды не просто про Хантера и Джо, но и про Джеймса Байдена и других членов семьи Байденов. Очевидно, они получали прибыль от политических постов Джо Байдена на протяжении многих десятилетий, а точнее, почти полувека», — считает политический аналитик, доктор экономических наук Чарльз Ортелл.

В Калифорнии грядет суд о неуплате налогов на почти полтора миллиона долларов с 2016 по 2019 годы. Как раз в то время, когда Джо Байден был вице-президентом, курировал Украину. Да так, что в 2014 году, через пару месяцев после переворота на Майдане Хантер вошел в совет директоров украинского энергохолдинга Burisma, не имея ни профильного образования, ни малейшего опыта работы в этой сфере.

«Сейчас они пытаются прикрыть преступления, которые совершает политический класс США в отношении Украины. Burisma, конечно, была своего рода предприятием по отмыванию денег», — уверен профессор политологии Майкл Ректенвальд.

«Наше расследование предоставило существенные доказательства того, что президент Байден знал, участвовал и получал выгоду от того, что его семья спекулировала фамилией Байден», — сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.

Главный конкурент Байдена на выборах тоже на волосок от тюрьмы, но ему это, кажется, только на пользу. Прибавилось и пожертвований сразу на 100 миллионов долларов и сторонников, жертвы режима.

«Демократы и лживые СМИ постоянно говорят: „Трамп — осужденный преступник“. Ну, знаете, что? Человек, которому я поклоняюсь, тоже осужденный преступник, он был убит на римском кресте», — заявил член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Дональд Трамп буквально празднует свой вердикт под палящим солнцем Лас-Вегаса.

В Сансет-парке собрались тысячи сторонников Дональда Трампа. Действующего президента они посылают к черту и скандируют: «Сделаем Америку великой опять». Многие пришли с плакатами, на которых написаны лозунги в поддержку Трампа.

Предыдущий визит кандидата в президенты от республиканской партии в штат Невада был в январе, тогда неожиданностью стала довольно существенная поддержка Трампа в штате, который традиционно отдавал предпочтение демократам.

Натаниэль на митинге Трампа потеет в майке с надписью «Джи 6 патриот». Два года он отсидел в тюрьме за участие в знаменитом походе на Капитолий шестого января 2021 года.

«Я просто отстаивал свои права по Первой поправке, то есть свободу слова. Мы действительно хотели оставить Трампа. Когда меня посадили я был в шоке. Я понял, что меня предало собственное правительство, что в Америке нет никакой свободы выбора», — возмущается Натаниэль Дегрэйв.

Сторонники Трампа уверены, и в этот раз выборы не будут честными.

«К примеру, Нью-Джерси — полностью демократический штат. Но из 100 тысяч человек, за Байдена будут максимум пять. То меньшинство, которое хочет видеть Байдена — элиты, и они будут фальсифицировать выборы», — уверен Мэтью.

«Население видит преследование Трампа со стороны демократов этими выдуманными судебными делами, и поддержка Трампа растет. А что касается Байдена, если он не может правильно воспитать своего сына, как он сможет управлять большой страной?» — задается вопросом доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс.

На политическом танцполе два старика: первый — одной ногой в тюрьме, второй — как сломанный аватар, зависает на мероприятии в Белом доме, и проговаривается: не видать Америке свободы.

«Она знает потерю, она знает. Наша свобода никогда не может быть обеспечена», — заявил президент США Джо Байден.

«Белый дом будет это отрицать, но мы видим, что определенно психическое ухудшение у Байдена есть, наблюдается когнитивный спад. Может быть, стадия болезни Альцгеймера или что-то в этом роде. Общество тоже понимает это. Но никогда не знаешь, как будет на выборах: в некоторых штатах опросы говорят одно, а результаты выборов почему-то — другое», — утверждает вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмуссен.

И пока кандидаты в президенты отчаянно отплясывают, народу не до веселья.

«Около 20% американцев живут в ужасающей нищете, действительно ужасающей. А затем еще другие 45% американцев — едва выживают. И это и есть результат политики Байдена», — рассказал американский журналист Джон Вароли.

Америка, пожалуй, перед самым сложным выбором в истории: уголовник или старик с Альцгеймером. Меж тем оба продолжают борьбу в истинно американских традициях: Байден не едет на конференцию по Украине, чтобы собирать деньги на агитацию в окружении голливудских звезд. Суды судами, а предвыборная гонка должна продолжаться.