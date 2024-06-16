Новый образ: Филипп Киркоров стал директором прачечной

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Певец принял участие в съёмках совместного клипа вместе с Олегом Майами.

Пути шоу-бизнеса неисповедимы, и порой совместные клипы выпускают очень-очень разные звезды. На этот раз блеснули дуэтом Олег Майами и… Филипп Киркоров! Записали песню «Стирай» и сняли клип, в котором поп-король играет руководителя прачечной, который помогает спецагенту (Майами) уйти от преследования после успешного выполнения очередного сверхсекретного задания.

Герой Киркорова носит белоснежную прическу «под горшок», простую одежду, никаких блесток, перьев и даже ярких цветов. Заливает гель для стирки в отсеки машин и параллельно спасает агента — прячет его в загородном доме от опасных противников. Сыграла в клипе и протеже Филиппа Бедросовича Маргарита Овсянникова, в последние месяцы активно пытающаяся стать певицей. Роковую красотку-злодейку, конечно.

Звезды запланировали трилогию, пока выпустили только первое видео. В проект входят также два трека Киркорова «Везувий» и «Черная пантера». Следующая премьера ожидается в ноябре. По данным СМИ, к артистическому составу присоединятся и другие звезды, в том числе Ольга Бузова, Егор Крид и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале, разразившемся между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. Что не поделили знаменитости?