И не друг, и не враг: зачем США стратегическое партнерство с Арменией

Фото, видео: Александр Патрин / ТАСС; 5-tv.ru

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Сам по себе новый дипломатический уровень не предполагает обязательной враждебности к Москве, но тут важна тенденция.

США и Армения повысят уровень дипломатических отношений до стратегического партнерства. К такому решению стороны пришли после трехдневного визита в Ереван Джеймса О’Брайена, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Стратегическое партнерство — это одна из ступеней взаимоотношений между двумя государствами, когда уже не просто партнеры, например, торговые, но еще не союзники. А значит имеют общие позиции по целому кругу вопросов и, что важно, предусматривает тесную военную кооперацию.

При этом всю неделю в Ереване кипели страсти, оппозиция осаждала парламент, полиция ее разгоняла, так, что медики забрали более сотни раненых. Но никто слова не сказал Пашиняну. Демократия она такая.

Сам по себе стратегический уровень еще не предполагает обязательно враждебности по отношению к России, та же Индия стратегический партнер одновременно и нам, и США. Но в случае Армении важна тенденция. И мы видим существенный крен Еревана в ту сторону.

Так, в последний день пребывания О’Брайена в Армении Никол Пашинян внезапно заявил, что его страна выходит из ОДКБ. Оборонительного союза на пространстве СНГ. Не так, чтобы вот уже выходит, но, по его словам, обратного пути нет. И взносы в ОДКБ платить перестали.

И тут же заместитель начальника Генштаба вооруженных сил страны принял участие в заседании военного комитета НАТО. И заявил, что Армения намерена участвовать в миссиях под эгидой Альянса. В тот же день Пашинян направил телеграмму в Кремль с поздравлениями ко Дню России. В Москве поразительно спокойно отнеслись к метаниям Еревана, в стиле: поживем — увидим.

Тесная дружба Вашингтона и Еревана началась, когда разладилась дружба Вашингтона с Тбилиси. Грузия отказывается плясать под чужую дудку и стремится выстроить равновесные отношения со всеми мировыми центрами силы, при этом понимая, что Россия — сосед, большой сосед, с которым можно хорошо торговать, а ЕС и США они где-то за горами, за морями. И один раз они уже с ними обожглись, при Саакашвили.

Америке очень нужен форпост на Кавказе, и Ереван фактически сам предлагает свои услуги. Причем в поведении Еревана чувствуется, что с ними «работает» именно демократическая партия. Все так завуалированно, под красивыми лозунгами за мир во всем мире. Нет бы прямо сказать, что хотят то?