Щелчок по носу: как НАТО проспало марш-бросок ВС РФ на Приштину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Успех русских десантников известен и разобран по минутам и по шагам. Но остается одна деталь этой истории, которая не дает покоя Альянсу.

Символично, что и заход кораблей на Кубу, и учения с тактическим ядерным оружием состоялись в один день — 12 июня.

В День России.

В первые годы после установления этого праздника, было даже не понятно, а что мы отмечаем? Вроде был Союз, развалился, а мы теперь кто? И вот постепенно шаг за шагом, по мере укрепления страны пришло и осознание смысла этого праздника, символом которого стал триколор.

И одной из таких важных вех исцеления были события 1999 года, когда группа российских десантников, вопреки всем навязанным западными партнерам правилам совершила бросок на Приштину и заняла стратегически важный аэродром.

Это был первый раз, когда после разрухи 90-х мы почувствовали гордость за свою страну, свой флаг, и свою армию. И это было 12 июня.

Как решились на такую спецоперацию участники рассказали Роману Польшакову.

Эту секретную операцию назовут самой дерзкой военной-операцией 90-х: марш-бросок российских десантников на Приштину, пощечина натовцам.

Заняли аэропорт, поставили в тупик Североатлантический альянс. Все едва не закончилось вооруженным конфликтом с ними и, по некоторым оценкам, Третьей мировой.

«До танка было 20 метров, башню снесло бы сразу», — уверяет командующий воздушно-десантными войсками РФ Георгий Шпак.

«Я хочу сказать, мы сделали красиво», — признался депутат Госдумы РФ, главный военный представитель Российской Федерации при НАТО Виктор Заварзин.

Начало июня 1999 года, НАТО только прекратило бомбардировки Югославии. Потребовало от Белграда вывести войска из Косова и Метохии, сами хотели занять эти территории, прикрываясь статусом миротворцев.

«И в этой ситуации Россия дала понять, что бы там ни было, Россия все равно остается с Сербией», — поясняет директор института развития парламентаризма Алексей Чадаев.

Захваченный край Альянс планировал поделить между своими. Москва попросила пустить русских миротворцев в Приштину, там собрались 200 тысяч сербских беженцев, их надо было защитить, НАТО отказали.

«Они, в соответствии со своей новопровозглашенной политикой однополярного мира, не хотели договариваться с Россией, то есть у них были свои четкие планы оккупировать территорию Косова», — заявила генеральный директор центра геостратегических исследований в Сербии Драгана Трифкович.

НАТО критически нужен был аэропорт Слатина вблизи Приштины, планировали развернуть там базу. Наши решили сыграть на опережение.

«Была создана оперативная группа. Непосредственно, никто не был посвящен, даже министр обороны и министр иностранных дел в эту операцию, все было настолько засекречено», — рассказывает генерал-лейтенант ВС РФ, первый заместитель командующего ВДВ РФ Николай Стаськов.

Ближайшие наши войска, десантники-миротворцы, тогда выполняли миссию в Боснии под американским командованием и присмотром.

«Вот сюда нас расселили. Койки какие-то выдали, спальники. Похоже, что в них переспало пол-Америки. В этих спальниках», — комментирует на архивном видео один из российских военных.

10 июня десантники получают команду готовить колонну. Уже ночью пятнадцать БТР, тридцать пять грузовиков, около двухсот человек личного состава скрытно выдвинулись на Приштину.

Саво Цвиетинович показывает то самое место, где все началось. В 1999 году здесь была база русских миротворцев. В паре километров отсюда создали секретный штаб на старинной базе сербских партизан. Замаскировали площадку для техники, куда ночью выводили грузовики и БТР. Саво тоже помог, он возглавлял местную полицию и обеспечил коридор через границу в Сербию.

«Важно было грамотно расставить посты, чтобы колонна без задержек, как можно скорее доехала до Косова. Тогда еще не было государственной пограничной службы, поэтому все было довольно просто для нас», — вспоминает руководитель общества Сербско-Русской дружбы «Завет» Саво Цвиетинович.

В НАТО опомнились на следующей день, буквально все проспали. Об этом говорят сами американцы.

«Военные Соединенных Штатов бледнели, НАТО и Уэсли Кларк, тогдашний генерал, внезапно впали в панику», — утверждает бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

Только когда колонна уже прошла Белград и нашим десантникам оставалось до цели всего 300 километров, с противоположной стороны из Македонии в Приштину выдвинулись англичане.

«В Альянсе ждали торжественной встречи, что их примут с распростертыми объятиями, цветами», — рассказывает полковник НАТО в отставке Хосе Антонио Алькайде.

И они действительно были в Приштине, но для русских. Нашим десантникам даже пришлось значительно снизить скорость броска, до аэродрома Слатина оставалось пятнадцать километров.

«Я очень хорошо помню, как ждали русских. Они пришли и очень спешили в аэропорт. Мы были очень рады, мы ожидали, что они останутся в наших квартирах, чтобы мы могли жить в нашем доме», — вспоминает бывшая жительница города Приштина Славка Станкович.

В аэропорт российские десантники, как и планировали, попали первыми. В семь утра взяли под полный контроль, организовали круговую оборону, выставили блокпосты. Помогли и сербы. Веролюб Петронич тогда был заместителем командира по обороне аэропорта.

«В определенные точки подвели наши сербские танки, были в боевой готовности. Кто-то по своей инициативе взял российские флаги и сербские флаги, и они были все перемешаны», — рассказывает бывший заместитель командира по обороне аэропорта Слатина Веролюб Петронич.

В 11:00 на горизонте замаячили натовцы, в несколько раз больше, чем наших. Вертолеты Альянса несколько раз пытались приземлиться, но экипаж БТР не давал, англичане подогнали танки.

«Он командует солдату, наш офицер: „Рядовой Иванов, с колена гранатомет заряжай, под башню прицел три“. Осталось одно слово сказать „огонь“. И офицер покрутил пальцем у виска, развернул танк и уехал», — рассказал командующий воздушно-десантными войсками РФ Георгий Шпак.

Командующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк отдал британским военным приказ «подавить» российских десантников, и, редкий случай, генерал Майк Джексон отказался его исполнять.

«И тогда он сказал Джексону: «Кларк, вот ты не смог, бери пистолет, типа, и застрелись». На что он сказал: «Я не хочу быть участником в развязывании Третьей мировой войны», — вспоминает депутат ГД РФ, главный военный представитель Российской Федерации при НАТО Виктор Заварзин.

Виктор Заварзин вел колонну на Приштину, выступал переговорщиком. Вот он и тот самый Джексон.

«Я его увидел, когда он пришел, батальон, у него руки вот так вот тряслись», — вспоминает Заварзин.

А потом они, командиры ее Величества, попросились в аэропорт переночевать.

«Всех боятся, боятся своих тайландцев, что ли он сказал. И он сказал, что еще непальцев. Я говорю: „Каких непальцев?“ А эти бригады укомплектованы непальцами. Вот такая вот традиция англичан, своих они берегут. Ну они переночевали у нас, наладили взаимодействие», — рассказал начальник главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ Леонид Ивашов.

Окружили аэропорт, но не обостряли. Между Россией и НАТО начались переговоры в Хельсинки. В результате, руководство Альянса было вынуждено согласиться на ввод в Косово российского миротворческого контингента, независимого.

«По сути дела, мы поставили точку, показали миру, что хватит восемь лет усилий к миру. Нормальным отношением вы не воспринимаете. Они считали, что мы слабые, мы побежденные, зачем с нами считаться», — заявил член Санкт-Петербургской академии истории науки Юрий Светов.

«Практически тот эпизод марш-броска — это борьба с Западом, такая же была песня. Вот и мы вышли с честью, поэтому с победой. Сегодняшняя специальная операция — это большое продолжение того марш-броска», — сопоставил события Виктор Заварзин.

Это уже 26 июня того же 1999 года. В Слатине садится Ил-76 с подкреплением и техникой на борту. Наш контингент оставался на аэродроме до 2003 года.

Бросок на Приштину сегодня изучают в учебниках не только России, но и Альянса.

«Мы никогда не думали, что наш противник нас опередит, решится на контрнаступление. Мы не ждали этого от России, это полностью разрушило наши планы», — признался бывший генерал НАТО Хосе Антонио Алкайде.

«Марш-бросок на Приштину с военной точки зрения был очень хорошо спланирован, смело», — уверен военный корреспондент Игорь Дамиаянович.

Успех русских десантников известен и разобран по минутам и по шагам. Но остается одна деталь этой истории, которая не дает покоя НАТО: пока из Боснии шла колонна, у аэропорта работали наши разведчики. Их операция до сих пор засекречена.