Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Противник сопротивляется из последних сил в попытке сдержать натиск наших подразделений.

Украине предлагают построить государство-мечту, чтобы россияне, то есть мы завидовали. Статья, тем более в либеральном издании — это такой пробный шар. Тест — как отреагирует общественность. Готова ли она ещё доставать свои доллары и евро и отправлять Киеву.

А желание общественности раскошелится напрямую зависит от ситуации на фронтах. Проигравших никто не любит и денег им не дают. Все замерло в ожидании летней компании.

«Она уже началась или Россия продвигается вперед и так?» — беспокоятся в Польше.

Не волнуйтесь, до Польши ещё далеко. Репортаж с передовой Александра Сафиулина.

Авдеевское направление. Наши войска планомерно продвигаются вперед. Подразделения группировки «Центр» захватили большую часть села Новопрокровское, продолжаются бои на линии Новоалександровка — Сокол.

Артиллерия с филигранной точностью бьет по укрытиям ВСУ, которое они оборудовали в зданиях. Противник упорствует и из последних сил, сдерживая натиск наших бойцов.

«Они агрессивные сейчас? Или поникшие и особо не лезут?»

«Особо не лезут. Я думаю, у них желания особо нет, у них народу мало», — утверждает офицер ВС РФ с позывным «Казах».

Основная угроза — дроны. Враг активен в небе, постоянно пытается вычислить наши позиции. Первый снаряд пошел, пылью все вокруг заволокло. Наблюдают сейчас за поражением цели. В укреплении противника замечают движение, расчет открывает огонь. Мощный выход: полным зарядом работаем на максимальную дальность.

В небе очередной дрон противника, но обстановка под контролем, теперь это задача для механика-водителя самоходной установки.

«Смотрю за небом, чтобы не прилетело, а если увижу — предупреждаю состав. Это автомат «АК 12», — сообщает механик-водитель САУ группировки «Центр» с позывным «Феникс».

Только за один день этот экипаж уничтожил минометный расчет и подбил M2 Bradley. Потери противника растут с каждым днем, со своей основной работой бойцы справляются на отлично.