Фото, видео: Reuters / Denis Balibouse; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему съезд западных лидеров в Бюргенштоке вряд ли принесет результаты.

Что с полномочиями тех, кто подписывает документы с той стороны, на Западе. На этой неделе состоялся саммит «Большой семерки» в Италии, куда, естественно, пригласили Зеленского и наобещали ему еще 50 миллиардов евро. Но кто пообещал? Как едко подметили в авторитетном Politico — «Хромые утки! Шесть из семерых либо заканчивают свой срок и вряд ли переизберутся, включая Байдена, либо растеряли всю поддержку населения, как Шольц и Макрон».

Неудивительно, что попытка этих лидеров провести глобальный саммит по Украине в Швейцарии с треском провалился. И все же, что эти утки накрякали, заинтересовался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Украинский кризис добрался до Швейцарии. Многотысячный военный контингент, закрытое воздушное пространство. Небо контролируют швейцарские ВВС, на туристических паромах стягивают зенитные установки и армейские грузовики. И это не поле боя — а разрекламированный саммит по Украине в Швейцарии, то, что они умудряются называть «мирными инициативами».

Швейцарская конференция по Украине превращает небольшой курортный городок Бюргеншток под Цюрихом в многокилометровую, окутанную колючей проволокой зону отчуждения. Делегации доставляют в том числе вертолетными эскадрильями.

Еще до начала этот саммит оказался провальным, в припрыжку на него бежал разве что сам Зеленский. Сколько было заявлено государств и сколько приехали в реальности? Хорошо, если хотя бы половина.

«Мы поняли, что эта мирная, в кавычках, конференция в Швейцарии выступает на стороне войны, а мы с этим не согласны. Вот почему я решил отменить свой визит и приглашение на конференцию в Швейцарии», — объяснил президент Колумбии Петро Густаво.

«Это очень смешно — проводить внезапный саммит без самых важных сторон, которые должны принимать решения по этим темам», — утверждает экономист Айк Хамер.

Для России за этим столом переговоров места не предусмотрели, но Украина желает исключительно того, что соответствует ее интересам и на ее условиях.

«Если мы хотим инициировать мирный процесс, в какой-то момент Россия также должна быть вовлечена, это всем ясно. Вот для чего мы здесь», — заявил президент Швейцарии Виола Амхерд.

«Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью», — заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пресловутый «мирный план Зеленского», изначально содержавший десять пунктов, был сокращен всего до трех: ядерная безопасность, обмен пленными всех на всех и другие гуманитарные аспекты. Очередная «зраза» со стороны Запада.

А на кого здесь теперь вообще можно рассчитывать? Даже саммит «Большой семерки», некогда самых влиятельных и развитых стран мира, превратился в сборище «ходящих политических мертвецов». Заголовки СМИ были именно такими.

Но, впрочем, даже у местной прессы назвать саммит «Большой семерки» демонстрацией мощи Запада, язык больше не поворачивается. Едва ли не у каждого в стране нарастающие внутренние проблемы и парламентский кризис.

Сразу после победы немецкие правые уже успели бойкотировать визит Зеленского в Бундестаг.

«Тем самым мы посылаем ясный сигнал, что нужно переходить к дипломатии и миру», — сообщил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котрэ.

В зале пустующие места тех, кто выступает против поддержки и отправки вооружения Киеву, нелегальной миграции и антироссийских санкций, которыми Европа стреляет себе же в ногу, доводя свою экономику до спада.

«Это оказало прямое влияние на экономику и промышленность Германии. И я думаю, что немецкий народ осознает это влияние», — утверждает доктор исторических наук Адриан Зелайла.

А «семерка» продолжает купать себя в роскоши. Угрозы и отъем чужого становится их главным экономическим кредо. «Семерка» создает в пользу Киева новый фонд, который иначе, как мошенническим не назовешь.

«Украина сможет приобрести все, что ей необходимо: не только вооружение, но и инвестиции в реконструкцию энергетической инфраструктуры», — сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В Италии объявлено о конфискации целых пятидесяти миллиардов долларов с набежавших процентов.

«Я думаю, что это было бездумное и глупое решение, которое, возможно, было продиктовано отчаянной экономической и финансовой ситуацией в Европе», — заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

И даже в этом случае держи карман шире: столь легкие деньги будут всего лишь обеспечением по кредитам. На Банковой недовольны.

«Мы должны получить не в кредит, а просто получить», — заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

Такие же у них и гарантии безопасности для Украины — без всяких гарантий.

Байден и Зеленский подписывают на полях саммита десятилетнее соглашение в области безопасности, но, как и ожидалось, в нем не содержится никаких обязательств по отправке на Украину американских войск. Вооружение и боеприпасы будут передаваться только для защиты и обороны, то есть «Пэтриоты» — да, а ракеты большой дальности нет.

«Есть большой смысл, чтобы Украина была способна выводить из строя или бороться с тем, что пересекает ее границу. Что касается дальнобойного оружия — наша позиция не изменилась», — заявил президент США Джозеф Байден.

Загвоздка еще и в том, что это символическое соглашение рискует не то что десяти лет, а и десяти месяцев не продержаться, если Байдену все же придется уступить Овальный кабинет обратно своему предшественнику.

«Технически это соглашение может быть отменено президентом Трампом», — утверждает бывший представитель миссии США при ООН Хагар Чемали.

Вот почему нынешний хозяин Белого дома пытается сделать это немедленно и до выборов и, к слову, ровно за сутки до старта в самом деле так называемой «мирной конференции».

И, возможно, это будут первые в истории Швейцарии «мирные переговоры», на которых подстрекают лишь к дальнейшей войне и продолжению кровопролития.

Насколько страшны новые санкции

О том, что в былых друзьях согласья нет, говорит и тот факт, что европейцы, после месяца обсуждений не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России нарушив синхронность. 12 июня, в День России объявили о новом пакете американцы, следом британцы. А ЕС тормозят немцы, причем на уровне федерального правительства. Шольц то ли начал считать деньги, то ли реально боится дать новый повод для критики своим оппонентам, цепляясь за власть.

Из того, что против нас ввели, все обсуждали санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра.

Если в двух словах, теперь нашим банкам чуть сложнее проводить обменные операции и чуть дольше занимают расчеты курса. Конечно, самые тревожные бросились скупать валюту. Но никакой паники, а главное никаких последствий не наблюдалось. ЦБ просчитывал возможные риски и проработал запасные финансовые пути. Так что доллар и евро остались на том же уровне, что и до санкций. Американская валюта в районе 89 рублей, европейская в районе 95.

Может, прав Шольц, пора завязывать с этими санкциями? Раздаются уже голоса о том, что Украина может больше пользы, чем вреда от перемирия получить даже на новых российских условиях. Ну, от территорий придется отказаться и в НАТО не вступать, по крайней мере, отложить этот вопрос. «Но вы посмотрите на Германию!» — говорят они. — «Стеной была поделена, а как теперь живет!»

Пример, если честно, сомнительный в свете последних событий.