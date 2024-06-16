Фото, видео: Telegram / НТВ / ntvnews; 5-tv.ru

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Госдеп США одобрил поставки американских вооружений 12-той бригаде Нацгвардии Украины, сформированной на базе бывшего полка «Азов».

На этой неделе наши коллеги из НТВ попали под обстрел. Журналист с 30-летним стажем Алексей Ивлиев, прошедший все горячие точки и на просторах СНГ, и на Ближнем Востоке, провел несколько часов на операционном столе и выкарабкался, буквально, с того света. Его уже перевезли на лечение в Москву. Оператор, Валерий Кожин, также опытный профессионал, награжденный медалями за свою работу, в том числе «За отвагу», скончался. Это военное преступление, не первое подобное, к сожалению.

Лишь в апреле мы простились с нашим коллегой, военкором «Известий» Семеном Ереминым. Его смертельно ранил беспилотник. А в ноябре 2023 года от сброса с украинского дрона скончался корреспондент «Вестей» Борис Максудов. Судя по всему, речь идет о настоящей охоте на российских журналистов, которую проводят киевские формирования и которую спонсируют «развитые демократии» Запада, где вроде как свобода слова одна из краеугольных ценностей.

Очевидно, что подобные преступления остаются безнаказанными, поскольку Западные спонсоры не только закрывают на них глаза, но прямо поощряют нарушения. На этой неделе стало известно, что Госдеп США одобрил поставки американских вооружений 12-той бригаде Нацгвардии Украины, сформированной на базе бывшего полка «Азов»* — организации, признанной у нас террористической из-за откровенного копирования нацисткой символики, философии и, в первую очередь, методов. Они особо и не скрываются.

Но самое удивительное в этой истории то, что это нацистское формирование было под ограничениями самих США с 2018 года, из-за расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов его бойцов. Но, как пояснили в Госдепе: «С тех пор подразделение прошло строгую проверку и никаких нарушений замечено не было». А вы удивляетесь, как это с Гитлером так долго на Западе нянчились.

На Западе, действительно, приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы удовлетворить ненасытные аппетиты Киева. Зеленскому ставят условие: гони в бой людей, а мы обеспечим оружием и тебя, заодно, прикроем.

С 21 мая, по истечению пятилетнего президентского срока он потерял легитимность. И с тех пор, вот совпадение, практически не был в Киеве, мотаясь по спонсорам, которые объятиями и похлопываниями пытаются придать ему политического веса.

Москва такую бутафорию воспринимает как юридическую бомбу замедленного действия.

* — террористическая организация, запрещена в России