Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Киевский режим перебрасывает под Харьков свои лучшие силы, но большинство контратак безуспешны, а от передислокации оборона ВСУ оказывается уязвимой в других районах.

Операция в Харьковской области сейчас рассматривается как вынужденная мера, чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов. Создается буферная полоса, отодвигаются позиции ВСУ дальше от границы. Но ширина этой буферной полосы будет зависеть от поведения противника.

«Понятно, что та глубина (10, 15, 17 километров) не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но все-таки постепенно отодвигает от наших крупных населенных пунктов эту угрозу. Но действовать нужно аккуратно, постепенно. Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну, что ж, мы тогда задумаемся на тему о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты», — предупредил Владимир Путин.

Киеву следовало бы осознать важность подобных предупреждений со стороны России. На этой неделе снова был крупный обстрел Белгородчины.

В Шебекино, это райцентр в семи километрах от границы, украинская ракета прилетела в пятиэтажку. Один из подъездов обрушен. Спасены шесть человек, пострадали шесть, пятеро погибли. Причем спасательные работы были вынуждены несколько раз прерывать из-за воздушной тревоги и угрозы повторных ударов. Были прилеты и по другим населенным пунктам Белгородчины. В общем выводов не делают в Киеве. Или делают, но неправильные.

Меж тем, ровно месяц назад, 10 мая, началась операция в Харьковской области. И она так напугала Киевский режим, что в спешном порядке сюда были переброшены лучшие силы. Только за неделю они предприняли 45 контратак, безуспешных, потеряв до 1700 военнослужащих, по данным нашего Министерства обороны.

Это были ударные силы, которые забрали с других направлений. И мы видим, что оборона ВСУ начинает трескаться там, откуда изъяли эти ресурсы. Особенно эти трещины заметны на широком участке к западу от Донецка. От Новомихайловки до Новоалександровки фиксируются десятки прорывов обороны ВСУ. Неглубоких, пока на километр-два, но все в одном направлении, на запад. Наши бойцы проявляют чудеса храбрости и доблести, как экипаж вот этого броневездехода. Несмотря на попадание вражеского FPV-дрона, бойцы смогли выполнить задание и объятую пламенем машину вывели с поля боя своим ходом. Пламя удалось при этом погасить.

Два самых горячих направления сейчас: Северское и Артемовское. Передний край кишит вражескими дронами, необходимо переждать в поселке Камышевахе, где когда-то был форпост ВСУ.

В одном из домов размещались украинские минометчики: по углам расставлены старые ящики с боеприпасами. Окна были забиты кирпичами специально с отверстиями, как под бойницу. Внутри строения — остатки той самой гражданской жизни, старый фотоальбом, который был подарен на память некой Валентине. О судьбе прежних хозяев ничего неизвестно, да и вернется сюда мирная жизнь не скоро. Сначала нужно отодвинуть вражеские орудия на сотни километров от нынешней линии соприкосновения.

Чтобы попасть к окрестностям Красного, нужен более мобильный и малогабаритный транспорт Самый безопасный проход по Артемовску, конечно же, поездка на квадроцикле с нашими бойцами. На высокой скорости через руины города по разбитой дороги двигаемся к окраине Артемовска в передовой пункт наблюдения отряда «Барс 13».

Силы добровольцев сейчас, говоря армейским языком, обрабатывают посадки вокруг поселка Красного. Сам населенный пункт, вот уже сутки, как полностью зачищен.

«Антидроновые плащи очень выручают, дают возможность нам продвинуться более незаметно к ним. Вражеские дроны снуют на критической высоте, но тут же подключаются посты нашей воздушной охраны», — сообщает доброволец отряда «Барс-13» ВС России с позывным «Танцор».

Враг перебрасывает на передний край дополнительные силы, им противостоит минометная батарея триннадцатых «Барсов».

Вот такой огневой заслон на все дороги, прилегающие к Часов Яру, выстраивают наши минометчики. Только разведка фиксирует автомобиль либо с БК, либо с личным составом врага, тут же подключаются наши минометчики. Минометчики находятся в предельной близости к противнику.

А это уже позиции российских артиллеристов 123 бригады на Северском направлении. Артиллерия южной группировки продолжает по кирпичикам разбирать опорные пункты ВСУ в Спорном, да и в принципе мы слышим, что сейчас гремит все Северское направление. Рядом, в пункте управления за попаданиями по цели следит разведка. Новые параметры заданы, и в режиме онлайн следим, как снаряды попадают точно в цель.

А это уже кадры объективного контроля. Пакет града тут же заставил врага немедленно покинуть позиции.