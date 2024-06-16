Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Президент отметил инициативы религиозного сообщества в сферах культуры, образования и просвещения.
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульманское сообщество России с праздником Курбан-байрам. Текст послания опубликован на официальном портале главы государства kremlin.ru.
«Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама», — подчеркивает президент.
Путин отметил, что жизнь мусульманской общины страны отмечена яркими инициативами в области культуры, образования и просвещения.
«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — заключил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru публиковал видеопоздравление президента, адресованное медицинским работникам страны.