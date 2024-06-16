Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он отмечается в России ежегодно 16 июня.

Президент России Владимир Путин обратился к медицинским работникам страны, чтобы поздравить их с профессиональным праздником. Видео публикует официальный портал главы государства kremlin.ru.

«В медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание. Такими качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников, они передаются из поколения в поколение», — отметил Путин.

Президент напомнил, что авторитет российской системы здравоохранения ценится во всем мире. Кроме того, сфера постоянно развивается.

«В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики. Конечно, нам предстоит здесь решить еще немало задач, но уже сделанное и достигнутое — это прочная основа для уверенной реализации новых планов и программ», — добавляет российский лидер.

Особое внимание президент уделил периоду борьбы с коронавирусной инфекцией, а также действиям медработников в зоне проведения специальной военной операции, когда врачи проявили себя настоящими героями, спасая жизни людей.

Ранее 5-tv.ru писал, как космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили соотечественников с Днем России прямо с орбиты.