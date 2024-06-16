Информатор: к кому уйдет Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком

СМИ: Дженнифер Лопес вернется к бывшему после развода с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Актриса может найти утешение в объятиях старого знакомого.

Певица Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком может вернуться к своему бывшему жениху. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к звездной паре.

Информатор намекает на Алекса Родригеса, бейсболиста, с которым актриса была в отношениях накануне воссоединения с Аффлеком. Они встречались около четырех лет и могли пожениться, но Лопес разорвала помолвку.

«Он всегда был ее лучшим бывшим», — сообщил информатор изданию.

Источник британского таблоида заявляет, что об окончательном размолвке Бена и Джен будет объявлено только после того, как Лопес определится с заменой мужу.

Впрочем, полной уверенности в том, что пара идет к разводу, еще нет. Ранее журналисты писали, что актриса тяжело переживает проблемы в семье и постоянно плачет. Такое же отношение демонстрирует и ее супруг, только слезам он предпочитает алкоголь.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездная пара решила продать дом, ради покупки которого им пришлось взять ипотечный кредит.