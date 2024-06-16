Трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за массового ДТП

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Американский большегруз столкнулся с автобусом и КамАЗом.

Трасса М-4 «Дон», соединяющая Москву и Новороссийск, была перекрыта в направлении столицы после массового ДТП, сообщает пресс-служба регионального отделения ГИБДД. Авария произошла на 1024 километре в районе Ростовской области, есть жертвы.

«Водитель автомобиля Freightliner, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом King Long...» — уточняет ведомство.

После этого автомобиль врезался в КамАЗ. В автобусе, первым попавшим под удар большегруза, не было пассажиров, но в результате столкновения погиб сменный водитель, сидевший на пассажирском кресле.

«Организовано движение в две полосы по прямому направлению. Направлены эвакуаторы, поливомоечные машины, а также транспорт экстренных служб для ликвидации последствий ДТП», — уточняется в сообщении.

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