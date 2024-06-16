Лолита надела украшение за миллион долларов на музыкальную премию
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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На шее певицы красовалось колье с крупным изумрудом.
Певица Лолита стала ведущей «красной дорожки» музыкальной премии МУЗ-ТВ. Гостей она встречала в коротком черном платье с изящно драпированными рукавами, шею звезды украшало колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает KP.RU.
Когда журналисты обратили внимание на броское украшение, певица с гордостью заявила, что подарила его себе сама.
«Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — сказала Лолита.
Певица призналась, что редко чистит украшение, хотя это бывает необходимо из-за обилия грима, а использует при этом обычное средство для мытья посуды.
Специалисты вряд ли бы одобрили столь бытовой подход, ведь колье очень дорогое. Как объяснил изданию ювелир Григорий Бакатов, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат и стоит он порядка миллиона долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Лолита не делает татуировки на ягодицах и груди.