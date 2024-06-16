Лолита надела украшение за миллион долларов на музыкальную премию

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На шее певицы красовалось колье с крупным изумрудом.

Певица Лолита стала ведущей «красной дорожки» музыкальной премии МУЗ-ТВ. Гостей она встречала в коротком черном платье с изящно драпированными рукавами, шею звезды украшало колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает KP.RU.

Когда журналисты обратили внимание на броское украшение, певица с гордостью заявила, что подарила его себе сама.

«Да, это изумруд. Я сама себе его подарила», — сказала Лолита.

Певица призналась, что редко чистит украшение, хотя это бывает необходимо из-за обилия грима, а использует при этом обычное средство для мытья посуды.

Специалисты вряд ли бы одобрили столь бытовой подход, ведь колье очень дорогое. Как объяснил изданию ювелир Григорий Бакатов, в украшение Лолиты установлен колумбийский изумруд в десять карат и стоит он порядка миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лолита не делает татуировки на ягодицах и груди.