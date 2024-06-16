Такого не было давно: чем грозит замедление вращения ядра Земли

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Ученые назвали причину возникновения подобного явления.

Новое исследование ученых из Университета Южной Калифорнии показало, что скорость вращения внутреннего ядра Земли резко замедлилась около 14 лет назад. Это первый подобный случай за последние несколько десятилетий. Об этом сообщается в научном журнале Nature.

«Новые данные неопровержимо свидетельствуют, что примерно в 2010 году скорость вращения внутреннего ядра замедлилась и начала отставать от скорости земной поверхности», — отмечается в публикации.

В ходе исследования этого явления ученые изучили сейсмоданные с 1991-го по 2023 год, а также проанализировали результаты французских, американских, советских ядерных экспериментов, которые проводились в 1970-е годы.

Эксперты предполагают, что причиной замедления является взбалтывание жидкой оболочки ядра Земли, а также гравитационное влияние плотных участков вышележащей мантии. В связи с этим есть вероятность изменения продолжительности дня, однако разница заметна не будет. Она составит не более одной тысячной секунды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли древний океан в недрах Земли на глубине трех тысяч километров.