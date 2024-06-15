В Москве возбудили уголовное дело по факту отравления едой

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Следователи изучают служебную документацию организаций, занимающихся производством и поставкой испорченной продукции.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело после череды случаев отравления едой. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«С 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки», — отмечается в сообщении.

В данный момент сотрудники Следственного комитета занимаются допросом потерпевших, проводят обыски и изучают служебные документы компаний, занимавшихся производством и поставкой зараженной продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что десять человек в возрасте от 18 до 46 лет попали в реанимацию в Москве с симптомами ботулизма.