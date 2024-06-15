К обучающимся по программе «Время героев» ветеранам СВО приехали жены и дети

Фото, видео: 5-tv.ru

15 июня объявлено семейным днем.

15 июня в мастерской «Сенеж», где обучаются военные по программе «Время героев», прошел семейный день. К студентам, ветеранам спецоперации, приехали жены и дети. Для них организовали различные мастер-классы и спортивные состязания.

Запланированы экскурсии и познавательные лекции. Вечер закончится посиделками у костра. Для участия в первом потоке отобрали 83 человека. Их обучение продлится два года.

О новой программе «Время героев» Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. Цель — подготовить руководящие кадры из числа действующих и бывших военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, которые проходят обучение по программе «Время героев». Он отметил, что нехватка кадров является насущной проблемой России и ее решение — одна из важнейших задач.