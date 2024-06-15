Азамат Мусагалиев пошутил над уехавшими из России коллегами

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Популярный комик также вспомнил о мечте своего детства.

Комик Азамат Мусагалиев посмеялся над звездами, покинувшими Россию. На эту тему юморист высказался в подкасте Федора Смолова, отвечая на вопрос о своей профессиональной плодовитости.

«Почему так много проектов? Можно ответить шуткой: потому что коллег стало меньше. В стране. А если серьезно, то мне самому просто прикольно», — сказал он.

Азамат также поделился мечтой своего детства. По словам комика, он всегда грезил футболом. Однако в детстве родители всячески отговаривали его от этой затеи. Аргументом стало то, что в маленьком городе Камызяке сложно добиться какого-либо успеха в спорте.

«Чтобы засветиться, надо было попасть в интернат команды „Волгарь“ и пробиваться через тысячи детей. Такой путь мои родители не выбрали», — добавил комик.

Вскоре Мусагалиев стал активно играть в КВН, постепенно отдаляясь от своей первоначальной мечты. Однако спустя годы он все же смог приблизиться к миру спорта, став президентом медиафутбольного клуба ФК «10».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке.