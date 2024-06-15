Тройная угроза: почему воды Мирового океана находятся в опасности

Фото: www.globallookpress.com / Karlheinz Irlmeier

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Рассказываем, какими последствиями экологические изменения грозят человечеству.

Исследование швейцарских ученых показало, что Мировой океан на данный момент столкнулся с тройной угрозой: повышением температуры, снижением уровня кислорода и увеличением кислотности. Об этом сообщается на сайте научного сообщества «AGU». Эти процессы значительно усилились в последние десятилетия и оказывают негативное воздействие на различные морские виды.

Порядка 20% поверхности Мирового океана находится под угрозой. Основными причинами этих проблем являются сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов.

Больше всего исследователи встревожены потеплением Мирового океана.

«Температура буквально зашкаливает. Мы не можем полностью объяснить нагрев Атлантики, из-за которого сезон ураганов в этом году вызывает такое беспокойство. Это довольно пугающе», — отмечает климатолог из Висконсинского университета в Мэдисоне Андреа Даттон.

По словам экспертов, существующие явления могут полностью нарушить работу морских экосистем, а также оказать негативное воздействие на отрасль рыболовства во всем мире.

Помимо этого, океанам приходится платить высокую цену за поглощение больших объемов углекислого газа от вредных выбросов на суше. Они окисляют морскую воду и лишают ее кислорода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно изменение климата на Земле.