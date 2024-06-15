Умер вратарь сборной Черногории по футболу Матия Шаркич

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Спортсмену было всего 26 лет.

Матия Шаркич, вратарь сборной Черногории и английского «Миллуолла», умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Все... выражают соболезнования семье и друзьям Матии в это очень печальное время. Клуб воздерживается от дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи футболиста», -отмечается в публикации.

Причина смерти спортсмена не называется. Но известно, что утром футболисту стало плохо в своей квартире в Будве, где он находился со своими друзьями. Спасти игрока не удалось.

Матия Шаркич родился в Англии и обучался в академиях «Астон Вилла» и «Андерлехта». Спортсмен стал игроком «Миллуолл» в 2023 году.

Он поучаствовал во многочисленных турнирах, в 12 из которых не пропустил ни одного мяча. Футболист также провел девять игр за сборную Черногории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер экс-нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл.