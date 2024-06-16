Есть риски: юрист предупредил об опасности оплаты услуг переводом на карту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Вероятность возмещения затрат при некачественном выполнении услуг при этом очень мала.

Оплата услуг переводом на банковскую карту может повлечь за собой ряд рисков. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал юрист Александр Раевский.

Он объяснил, что возместить свои траты при выполнении некачественных услуг потребитель вряд ли сможет. Раевский отметил, что для взыскания денежных средств в судебном порядке необходимо знать персональные данные.

«Вам только диктуют номер телефона, по которому необходимо перевести деньги. Паспортные данные продавца или исполнителя можно получить при заключении договора, но в случае, если оплата будет производится третьему лицу, его данные вы нигде не сможете получить», — предупредил юрист.

Он объяснил, что закон о защите прав потребителей регулирует лишь те сделки, которые были оказаны продавцом или исполнителем. Если они выполнят свои обязательства должным образом, а потребитель передаст деньги третьему лицу по их устному указанию, то считается, что он не выполнил свои обязательства по оплате. Это может привести к тому, что покупателю услуги придется выплатить сумму дважды, а также штраф за просрочку.

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