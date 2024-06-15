«Валя сейчас доволен»: Песков посетил открытие памятника модельеру Юдашкину

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Великий российский кутюрье скончался год назад после продолжительной болезни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посетил открытие памятника знаменитому российскому модельеру Валентину Юдашкину.

«Наверное, Валя сейчас доволен, мне так кажется. Он сейчас в лучшем мире находится. И, наверное, сверху смотрит на свою семью, и он рад. Здесь он тоже все время живет. И будет жить всегда, потому что мы все его всегда помним», — сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, у Юдашкина были миллионы поклонников по всей стране, которые его любят.

«Пока живет эта любовь, он тоже жив здесь. Пусть он уже и забронзовел, но он может себе это позволить», — сказал официальный представитель Кремля.

Последние годы жизни Валентин Юдашкин боролся с онкологией. Метостазы пошли по всему телу, в том числе, в головной мозг, но очагом онкологии была почка. Несмотря на недуг, мэтр продолжал работать до последнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле Юдашкина установили памятник.