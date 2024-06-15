Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 16-миллионный гость

Фото: © РИА Новости / Станислав Жданов

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Семилетней Елизавете Ельшиной вручили подарок — путешествие в Самарскую область.

Международную выставку-форум «Россия» посетил 16-миллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета Ельшина из Москвы. Юная посетительница пришла на выставку вместе со своей мамой Натальей и братом Романом. Об сообщает пресс-служба выставки.

Возле стенда Самарской области генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова вручила победительнице сертификат на семейную поездку в этот регион.

Мама Елизаветы отметила, что они любят путешествовать по России. Кроме того, в скором времени семья планирует отправиться в Крым на летние каникулы.

«Мы никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие. Для нас это большая неожиданность», — добавила Наталья.

Генеральный директор выставки также напомнила, что совсем скоро экспозиция закроется.

«Выставка „Россия“ 8 июля в своем сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня — всех приглашаем в гости», — отметила она.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям доступны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ПМЭФ-2024 обсудили наследие выставки «Россия».