В парке «Яуза» 16 июня пройдет Кубок столицы по аджилити

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Как сообщается на сайте мэра Москвы, участниками соревнований станут человек и его собака.

Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити пройдет 16 июня в парке «Яуза» в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Шестнадцатого июня в парке «Яуза» пройдет первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити. Его организуют в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, участниками соревнований станут человек и его собака. Питомцам необходимо за определенное время пробежать дистанцию протяженностью около 200 метров и преодолеть от 15 до 22 препятствий. Проводник при этом руководит действиями собаки, направляя ее. Оценку получают оба спортсмена: и человек, и его питомец.