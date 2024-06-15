Москвичи могут организовать мероприятия летнего фестиваля на набережных

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Одной из возможных площадок является запрудная зона ВДНХ, которая находится на берегу Четвертого Каменского пруда.

Москвичи получили возможность организовать мероприятия на набережных города в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Для этого им будет достаточно подать заявку, сообщает портал мэры и правительства столицы.

Одной из возможных площадок является запрудная зона ВДНХ, которая находится на берегу Четвертого Каменского пруда. Она расположена в зеленом парке, на отдалении от Главной аллеи ВДНХ. В этом тихом месте удастся организоваться камерные мероприятия, которые требуют от участников сосредоточенности и концентрации, например медитации или занятия по йоге. Вид на пруд и архитектуру выставки создает условия для проведения на этой площадке мастер-классов по живописи и фотографии. Кроме того, здесь разрешено находиться с едой и напитками, поэтому горожане смогут устроить на данной площадке летний пикник.

Еще одним местом для организации фестивальных мероприятий может стать набережная Южного речного вокзала, который известен своей богатой историей и необычной архитектурой. Здесь были созданы площадки для выступлений и концертов, которые позволяют проводить культурно-просветительские мероприятия. Установленная на площадке сцена также используется для проведения различных концертов.

Кроме того, фестиваль захватывает набережную у парка «Печатники», которая обладает панорамными видами. Здесь могут быть организованы различные спортивные соревнования и занятия по фитнесу, йоге и кроссфиту. Кроме того, на этой площадке могут проводиться танцевальные вечера, пленэры и уроки фотографии. На набережной будет достаточно места, чтобы провести разнообразные мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, рядом расположен парк, который может стать местом проведения масштабных квестов и прогулок.